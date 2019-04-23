ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перевод русских школ в Латвии на латышский язык признали законным

20:00
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Решение принял Конституционный суд страны

В Латвии во вторник поставлена точка в разбирательствах по поводу скандальной языковой реформы русских школ. Решающее слово сказал Конституционный суд, который признал соответствующей основному закону республики инициативу правительства о полном переводе обучения в школах нацменьшинств на латышский язык, сообщает "ТВ Центр".

Предотвратить это пыталась социал-демократическая партия "Согласие", которая представляет интересы русскоязычных жителей. Кроме того, во всех городах люди неоднократно выходили на улицы с требованием отменить реформу.

Изменения затронут 40 процентов населения страны. Именно столько русскоязычных граждан насчитают в Латвии. Предполагается, что переход будет осуществляться постепенно уже с начала нового учебного года и завершится к первому сентября 2021 года.

В российской Общественной палате заявили о намерении обратиться в Совет Европы с просьбой дать публичную оценку решению латвийских властей.

Главное сегодня
Протесты в Латвии
Протесты в Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.