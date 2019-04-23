Перевод русских школ в Латвии на латышский язык признали законным

Решение принял Конституционный суд страны

В Латвии во вторник поставлена точка в разбирательствах по поводу скандальной языковой реформы русских школ. Решающее слово сказал Конституционный суд, который признал соответствующей основному закону республики инициативу правительства о полном переводе обучения в школах нацменьшинств на латышский язык, сообщает "ТВ Центр".

Предотвратить это пыталась социал-демократическая партия "Согласие", которая представляет интересы русскоязычных жителей. Кроме того, во всех городах люди неоднократно выходили на улицы с требованием отменить реформу.

Изменения затронут 40 процентов населения страны. Именно столько русскоязычных граждан насчитают в Латвии. Предполагается, что переход будет осуществляться постепенно уже с начала нового учебного года и завершится к первому сентября 2021 года.

В российской Общественной палате заявили о намерении обратиться в Совет Европы с просьбой дать публичную оценку решению латвийских властей.