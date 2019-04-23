Путину понравилась идея разбить в Петербурге парк вместо судебного квартала

Судебный квартал теперь планируется возвести в районе Смольной набережной

На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым Владимир Путин обсудил новый проект обустройства одного из исторических мест города и поддержал предложение самих горожан создать близ Биржевого моста арт-парк, передает "ТВ Центр".

Президент и руководитель города осмотрели площадку, на которой первоначально предполагалось возвести комплекс зданий Верховного и Высшего Арбитражного судов. Но к перспективе появления в историческом центре очередного офисного квартала многие петербуржцы отнеслись критически. Одобрение жителей получило предложение обустроить это место как общественное пространство. Александр Беглов ознакомил Владимира Путина с новым проектом. Между Биржевым мостом и стадионом "Юбилейный" будет создан театрально-выставочный комплекс, а также разбит парк.

Беглов: Огромное спасибо за то, что поддержали жителей города. Для нас это очень важно, это новое развитие исторического места нашего города.

Путин: Хороший проект. Масштабный проект, достойный Петербурга.

Под судебный квартал теперь отдадут территорию, на которой раньше планировалось построить новое здание для Музея блокады. Участники архитектурного конкурса специально пытались вписать свой проект в панораму Смольной набережной, однако проект горожане не поддержали. Большинство петербуржцев высказались за то, чтобы музей остался на историческом месте - в Соляном переулке.