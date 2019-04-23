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В Европе заговорили о перемене курса в отношении России

19:58
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Правительство Германии надеется на позитивные изменения после украинских выборов

После неожиданных результатов президентских выборов на Украине могут произойти позитивные подвижки по вопросу антироссийских санкций. Об этом заявил во вторник министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер. Он ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции во время своего визита в Москву, передает "ТВ Центр".

По его словам, позиции сторон в отношении экономических ограничений хорошо известны, но определенные изменения возможны. Герд Мюллер выразил надежду на возобновление конструктивного диалога Москвы и Киева и отметил, что итоги украинских выборов создают новые возможности урегулирования в Донбассе. Также германский министр остановился на теме инвестиционного сотрудничества России и Германии и высоко оценил его перспективы.

"Инвестиционный климат мы обсудили с представителями немецкого бизнеса: он позитивный. Как и прежде, есть много компаний, которые в России развиваются и сюда инвестируют. Буквально недавно был запущен новый завод Mercedes. Вчера встречался с представителями компании "Клаас", которая нанимает здесь больше 500 человек, делает миллионный оборот", - отметил Мюллер.

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Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер
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