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Меркель позвонила Зеленскому и рассыпалась в обещаниях

19:23
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Она отметила результат шоумена на выборах

Ангела Меркель сразу после объявления окончательных итогов выборов президента Украины позвонила Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила представитель германского правительства Ульрике Деммер.

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По ее словам, в телефонном разговоре Меркель заверила Зеленского, что Германия продолжит активно помогать Киеву на пути реформ. Кроме того, Берлин пообещал поддержать "право Украины на суверенитет и территориальную целостность". Зеленский в ответ поблагодарил Германию за поддержку Украину и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата", говорится в сообщении на сайте Федерального правительства.

Накануне Меркель направила Зеленскому поздравление. В нем она отметила, что за последние пять лет отношения Германии и Украины улучшились как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Победу на них одержал Владимир Зеленский. По итоговым данным, за него проголосовали 73,22% избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

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