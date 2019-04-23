Меркель позвонила Зеленскому и рассыпалась в обещаниях

Она отметила результат шоумена на выборах

Ангела Меркель сразу после объявления окончательных итогов выборов президента Украины позвонила Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила представитель германского правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, в телефонном разговоре Меркель заверила Зеленского, что Германия продолжит активно помогать Киеву на пути реформ. Кроме того, Берлин пообещал поддержать "право Украины на суверенитет и территориальную целостность". Зеленский в ответ поблагодарил Германию за поддержку Украину и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата", говорится в сообщении на сайте Федерального правительства.

Накануне Меркель направила Зеленскому поздравление. В нем она отметила, что за последние пять лет отношения Германии и Украины улучшились как с политической, так и с экономической, общественной и культурной точек зрения.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля. Победу на них одержал Владимир Зеленский. По итоговым данным, за него проголосовали 73,22% избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.