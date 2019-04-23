Бывшая жена серьезно наказала Грудинина

Его лишили двух третей нажитого имущества

Бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Ирина получила две трети совместного нажитого имущества. Такое решение принял Видновский городской суд Московской области.

Как рассказал адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы Ирины Грудининой, это произошло во вторник. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе, ЗАО "Совхоз имени Ленина", которым руководит Грудинин, и ином имуществе, сообщает "Интерфакс".

Сумму, а также стоимость активов, которые получит бывшая жена Грудинина, пока неизвестны.

Грудинин развелся с женой в июле прошло года. В суд с иском о разводе обратился сам политик в мае того же года. Он женился на Ирине в начале 80-х годов, у пары есть двое взрослых детей.