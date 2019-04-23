Во Франции загорелась еще одна достопримечательность (видео)

Возгорание тушат примерно 80 пожарных

Мощный пожар начался возле знаменитого дворцово-паркового комплекса в городе Версаль. Возгорание произошло на улице Парк де Кланьи.

К месту происшествия прибыли спасательные службы. Возгорание произошло в автомобильном гараже. Всего пожар ликвидируют около 80 человек. Жители расположенных рядом зданий эвакуированы.

Как передает "Интерфакс", во Франции существует город Версаль, а также расположенный в нем одноименный дворцово-парковый ансамбль. Исторические здания находятся довольно далеко от места возгорания.

Инцидент произошел спустя неделю после того, как в Париже горел Нотр-Дам. Здание лишилось шпиля, крыши и внутреннего убранства. В результате ЧП пострадали три человека. Власти Франции пообещали восстановить памятник архитектуры за пять лет.