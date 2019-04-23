Путин остался доволен темпами кораблестроения в России

Обновление корабельного состава военного флота, уже набравшее высокие темпы, будет продолжаться

На российских верфях во вторник были заложены сразу четыре боевых корабля, а также спущена на воду атомная подводная лодка. Церемонии, проходившие одновременно в Санкт-Петербурге, Калининграде и Северодвинске, объединил телемост. В нем принял участие Владимир Путин.

В родном городе главы государства, в самом его сердце, появится новое общественное пространство: пешеходная зона и арт-парк. Изначально на набережной Невы планировали построить судебный квартал. Здесь должно было появиться здание Верховного суда и судебного департамента, а также жилой комплекс для работников Фемиды, передает "ТВ Центр".

Но в итоге разобьют парк, построят театральные, концертные и лекционные залы, художественные галереи, парковку на полторы тысячи мест для посетителей. А еще дворец танцев знаменитого петербургского хореографа Бориса Эйфмана. В общем, создадут абсолютно новое притягательное - как для местных, так и для туристов - пространство. Об этом просили сами жители города. И врио губернатора прислушался к их пожеланиям. А Владимир Путин во вторник одобрил столь глобальную смену концепции данной территории, ведь такие масштабные проекты требуют и поддержки федерального бюджета.

Судебный квартал, кстати, теперь планируют возвести в том районе, где изначально хотели строить новый комплекс Музея обороны и блокады Ленинграда. Сейчас здание, в котором хранится память о страшных событиях тех лет, располагается в Соляном переулке. И более 80 процентов горожан выступают за то, чтобы оставить его именно там. И в этом вопросе их мнение тоже было услышано. Экспозиция начала работать еще в 1944-м году. Сейчас музей закрыт на реконструкцию.

Услышав мнение о вариантах будущего развития города, Владимир Путин отправился туда, где чтут его историю. В штаб-квартире Русского географического общества глава государства провел заседание попечительского совета. На нем обсудили итоги работы за прошлый год и проекты на этот. Например, фестиваль, который пройдет в московском парке Зарядье. На нем будут представлены фактически все уголки России - как с помощью виртуальных средств, так и с помощью демонстрации ремесел и культуры разных регионов страны.

Президент вручил медали и почетные грамоты географического общества и оставил автограф на глобусе русского первенства. По замыслу он должен стать историческим артефактом, который будет напоминать будущим поколениям о великих делах их предшественников.

"Здесь только что говорили по поводу того, что мы здесь распишемся на глобусе, и это будет храниться долго, может быть, даже не одно столетие. Но только в том случае, если само Российское Географическое Общество будет существовать. В том числе, благодаря поддержке таких людей как вы. Большое вам спасибо", - отметил Путин.

На петербургском заводе "Северная верфь" Владимир Путин дал старт строительству фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Торжественные церемонии закладки новых кораблей во вторник одновременно так же состоялись в Калининграде и Северодвинске. Глава государства наблюдал за этим по видеосвязи. "Севмаш" спустил на воду первую в своем классе атомную субмарину специального назначения "Белгород". Она сконструирована как носитель для аппаратов "Посейдон". Этот подводный беспилотник может доставлять ядерный заряд к берегам вероятного противника.

"Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надёжной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причём, как в ближней, так и в дальней морских зонах. Отмечу, что за последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Это и работа на будущее, предстоит ещё сделать очень много", - указал Путин.

Президент пообщался с корабелами, в том числе поинтересовался у рабочих размерами зарплат. 58 тысяч в среднем. Никто не жаловался. И, пользуясь случаем, сотрудники Северной верфи попросили главу государства взять под личный контроль строительство новых корпусов предприятия, которое возводили еще их деды 70 лет назад. Благодаря этим зданиям судостроители планируют увеличить свою производительность в 2-3 раза.

Помимо уже ставших традиционными для подобных визитов фотосессий, президенту вручили подарок. Вполне ожидаемый, от корабелов. А в Суворовском училище в Центре дополнительного образования Владимиру Путину самому предложили попробовать себя в роли кораблестроителя.

Курсанты разработали собственный модуль распознавания голосовых команд, который подает сигнал роботам. Владимиру Путину продемонстрировали устройство в действии.

В среду Владимир Путин проведет традиционную встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. А также в режиме видеоконференции даст старт первой отгрузке сжиженного газа с нового завода в Высоцке Ленинградской области.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".