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Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах Москвы

21:25
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Ранее в столице состоялись публичные слушания по шести проектам кварталов

Участники публичных слушаний обсудили проекты планировки новых кварталов, которые планируется построить в рамках программы реновации в районах Бутырский, Бирюлёво Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. В Свиблове на обсуждение было вынесено сразу два проекта, сообщает ТВЦ.Ru.

В столице стартовали публичные слушания по проектам реновации
Кварталы реновации станут примером качественной городской среды
Пожелания жителей учитываются при планировке кварталов реновации

В ходе прошедших собраний жители высказались по поводу расположения жилых зданий и социальных объектов, а также планировки улиц, скверов и зелёных зон. Кроме того, активно обсуждалось строительство и реконструкция дорог. Все предложения и замечания жителей, собранные в ходе слушаний, будут переданы архитекторам и проектировщикам для изучения и внесения корректировок в проект.

Кроме того, в течение еще семи дней после собрания жители могут направить свои замечания и предложения по проекту. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Контакты окружных градостроительных комиссий можно найти на сайте префектур.

Проекты планировки всех шести территорий созданы на основании пожеланий жителей, которые они высказывали в виде обращений и наказов в социальных сетях и СМИ. В соответствии с ними в документы были включены детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые центры.

Ознакомиться с полным содержанием проектов участники слушаний могли на экспозициях, которые были открыты с 12 по 18 апреля во всех пяти районах и в "Доме на Брестской". Кроме того, все материалы, касающиеся проектов, были доступны для жителей и на сегодняшних собраниях.

Ранее в Москве состоялись публичные слушания по шести проектам кварталов, которые планируется построить в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. В ближайшие дни планируется провести собрание по проекту квартала в Измайлове.

Обсуждение проектов планировок необходимо для того, чтобы создать кварталы, максимально комфортные для всех жителей района. Кроме того, после обсуждения и согласования проектов планировок начнется планирование масштабного переселения участников реновации в новые дома, построенные по программе реновации.

Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.

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