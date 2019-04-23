Впервые зафиксировано марсотрясение

Его зарегистрировали 6 апреля

На Марсе произошло землетрясение. Его зафиксировал французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Он стал первым таким прибором, который установили на поверхности другой планеты. Таким образом, это первый раз, когда на Красной планете зафиксированы подземные толчки.

Сейсмометрический датчик установила на Марсе автоматическая межпланетная станция Mars InSight еще в декабре 2018 года. Как отметили во Французском центре космических исследований (CNES), в 128 день миссии был зарегистрирован "слабый, но отчетливый сейсмический сигнал, аналогичный тем, что были отмечены на поверхности Луны во время миссии пилотируемых космических кораблей Apollo". Это произошло 6 апреля 2019 года.

По словам президента CNES Жана-Ив Ле Галля, французский сейсмометр является "краеугольным камнем сотрудничества в космической области между Францией и США". Зафиксированное землетрясение он назвал первым успехом, "который поможет нам узнать больше о Марсе", передает ТАСС.

Между тем, в NASA подчеркнули, что анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Красной планеты, возможно, удастся определить глубину и состав каждого из слоев.