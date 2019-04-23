ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Впервые зафиксировано марсотрясение

22:51
  • вторник
  • 23 апреля 2019

Его зарегистрировали 6 апреля

На Марсе произошло землетрясение. Его зафиксировал французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Он стал первым таким прибором, который установили на поверхности другой планеты. Таким образом, это первый раз, когда на Красной планете зафиксированы подземные толчки.

Сейсмометрический датчик установила на Марсе автоматическая межпланетная станция Mars InSight еще в декабре 2018 года. Как отметили во Французском центре космических исследований (CNES), в 128 день миссии был зарегистрирован "слабый, но отчетливый сейсмический сигнал, аналогичный тем, что были отмечены на поверхности Луны во время миссии пилотируемых космических кораблей Apollo". Это произошло 6 апреля 2019 года.

По словам президента CNES Жана-Ив Ле Галля, французский сейсмометр является "краеугольным камнем сотрудничества в космической области между Францией и США". Зафиксированное землетрясение он назвал первым успехом, "который поможет нам узнать больше о Марсе", передает ТАСС.

Между тем, в NASA подчеркнули, что анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Красной планеты, возможно, удастся определить глубину и состав каждого из слоев.

Главное сегодня
Спускаемый аппарат Mars InSight на поверхности планеты Марс
Спускаемый аппарат Mars InSight на поверхности планеты Марс
Планета Марс
Планета Марс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.