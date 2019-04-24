Эксперт оценил риски санкционной войны Ирана и США

В случае закрытия Ормузского пролива рынок нефти ждет дестабилизация

В эфире программы "События 25-й час" обсудили антииранские санкции США и ответ Тегерана на них. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Закрыть Ормузский пролив, по которому идет вся нефть из Персидского залива – это очень серьезно, этих объемов может не хватить мировому рынку. В случае закрытия пролива рынок нефти ждет дестабилизация. Кроме того, американцы подталкивают Тегеран к выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий. И тогда будет полный коллапс. Тогда иранцы выйдут из всех соглашений и, чего не хотелось бы, перейдут к разработке ядерного оружия", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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