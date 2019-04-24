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Ким Чен Ын приехал в Приморье и отведал каравай

08:22
  • среда
  • 24 апреля 2019

Переговоры лидера КНДР с Владимиром Путиным состоятся 25 апреля во Владивостоке

Во Владивостоке идут последние приготовления к встрече лидера КНДР Ким Чен Ына. Его поезд прибудет в столицу Приморского края уже через несколько часов.

Делегация сделала небольшую остановку на станции Хасан, передает "ТВ Центр". По традиции гостей встретили хлебом и солью. Поприветствовать северокорейского лидера туда прибыли заместитель главы внешнеполитического ведомства, посол нашей страны в КНДР, министр по развитию Дальнего Востока и губернатор Приморского края.

Ким Чен Ын также посетил Дом российско-корейской дружбы. Этот визит в Россию - первый с момента вступления северокорейского лидера в должность в 2011 году.

Как ожидается, 25 апреля состоятся переговоры Ким Чен Ына с Владимиром  Путиным - эта личная встреча также станет первой для лидеров двух стран.  Её главные темы уже обозначены - это развитие двусторонних отношений и урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

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