В разгромленной террористами Пальмире дали свет и воду

Город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни

Власти Сирии призывают специалистов и волонтеров всех стран оказать помощь в восстановлении древней Пальмиры. Уникальный памятник культуры, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сильно пострадал от рук террористов. В восстановлении помогают российские ученые. Они создали детальную трехмерную модель города. На восстановление потребуется несколько лет, а для туристов город-музей обещают открыть уже этим летом.

Пальмира - по-гречески, тадмор - на арабском. В этом городе пальм в сирийской пустыне время словно застыло где-то в периоде поздней античности. Но двери для потомков были всегда открыты. Путешествие через века для туристов начиналось здесь.

Визитная карточка Пальмиры - триумфальная или в оригинальном названии монументальная арка, известная ранее каждому пятикласснику по фотографии на учебнике истории. Сейчас от арки ровным счетом ничего не осталось. Угадываются лишь арочные своды.

Древний город переживал и расцвет, и упадок. Был знаковой точкой на Великом шелковом пути или же оставался на обочине торговых маршрутов. Пальмира знала войны и осады. Но кто бы мог подумать, что самые тяжёлые времена настанут в XXI веке.

"Знаковые исторические и туристические объекты представляли для террористов особый интерес. Что-то они просто взрывали, другое грабили и продавали артефакты на чёрном рынке. Пальмира оставалась под их контролем несколько лет. Пока наши войска при поддержке российской армии не освободили город", - заявил директор музея Пальмиры Хусам Хамиш.

С Пальмирой террористы обошлись особенно жестоко. Куда ни посмотри - руины. Своды амфитеатра, барельефы - все превращено в пыль. В буквальном смысле.

Древнеримский амфитеатр. Когда-то здесь звучала музыка, затем ее сменил гул артиллерии. На этой сцене проливалась кровь. И не только по сценарию античных постановок. Несколько лет назад здесь хозяйничали люди, далекие от искусства.

Эту площадку боевики выбрали местом массовых и публичных казней. Здесь в 2015 году был убит хранитель музея, археолог с мировым именем Халед Асаад. Пальмиру освобождали дважды - в 2016 и годом позже.

Сразу после первой успешной операции сюда нагрянул десант археологов, историков со всего мира. Древний город - один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Думали, как спасти уникальный античный памятник.

"К счастью, есть возможность все это восстановить. На сегодняшний день мы составляем список всех древних мест для взаимодействия с международными организациями. В Пальмире мы планируем открыть большое количество специальных предприятий, которые будут обслуживать поток туристов: отели и прочее. Сейчас государство восстановило в Пальмире всю инфраструктуру - электроснабжение, подачу воды, канализацию, и город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни", - сказал министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини.

Составлением различных списков зачастую и ограничивается участие авторитетных международных организаций в судьбе сирийских объектов всемирного наследия. Работа остаётся на бумаге. Или же прекращается вовсе. Так было со знаменитым замком Крак-де-Шевалье. Представители ЮНЕСКО сообщили, что не могут прибыть на место, поскольку там идут бои. Хотя на самом деле город Хомс, близ которого находится замок, давно вернулся к мирной жизни. Какую-то помощь в Пальмире оказывают волонтеры. Только что уехала группа европейцев, работавшая в наиболее пострадавшем от варварских набегов храме Баала.

Храмовый комплекс Баала - самая масштабная постройка и главная святыня Пальмиры. Сочетание двух архитектур. Сам храм выполнен в восточном стиле, фасад - древний Рим или древняя Греция.

Собственно, фасад и сохранился. Все, что внутри - та же пустынная пыль, оставшаяся после чудовищных взрывов. Как это ни странно, наибольший урон этим вековым сооружениям нанесло не время, а человек. Сегодня время - против человека. Чем дальше от своего первозданного вида, тем сложнее будет все это восстановить.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Пальмира. Сирия.