ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тренировка летчиков перед Парадом Победы попала на видео

08:47
  • среда
  • 24 апреля 2019

Су-35С и Су-34 отработали сложные приемы пилотирования

В российских регионах готовятся ко Дню Победы. Военные парады 9 мая состоятся в 26 городах. Сейчас там полным ходом идут репетиции.

В Екатеринбурге на главной площади более двух тысяч военнослужащих провели ночную тренировку, передает "ТВ Центр". Они отработали приветствие, вынос знамен, прохождение строевым шагом. Сводный оркестр Центрального военного округа исполнил музыкальные произведения военных лет. Позже к  колоннам присоединилась рота почетного караула, которая показала специально подготовленную программу строевых приемов с карабинами.

А в Хабаровске к празднику готовятся военные летчики. В небе над Амуром  тренировку провели экипажи  истребителей Су-35С, многоцелевых бомбардировщиков Су-34. Они отработали сложные приемы пилотирования с соблюдением безопасной дистанции и высоты полета. В подготовке также  приняли участие и вертолеты армейской авиации: Ми-26, транспортно-штурмовые Ми-8 и четыре ударных вертолета Ка-52.

Читайте также:
Новости по теме
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
Репетиция парада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.