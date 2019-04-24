Тренировка летчиков перед Парадом Победы попала на видео

Су-35С и Су-34 отработали сложные приемы пилотирования

В российских регионах готовятся ко Дню Победы. Военные парады 9 мая состоятся в 26 городах. Сейчас там полным ходом идут репетиции.

В Екатеринбурге на главной площади более двух тысяч военнослужащих провели ночную тренировку, передает "ТВ Центр". Они отработали приветствие, вынос знамен, прохождение строевым шагом. Сводный оркестр Центрального военного округа исполнил музыкальные произведения военных лет. Позже к колоннам присоединилась рота почетного караула, которая показала специально подготовленную программу строевых приемов с карабинами.

А в Хабаровске к празднику готовятся военные летчики. В небе над Амуром тренировку провели экипажи истребителей Су-35С, многоцелевых бомбардировщиков Су-34. Они отработали сложные приемы пилотирования с соблюдением безопасной дистанции и высоты полета. В подготовке также приняли участие и вертолеты армейской авиации: Ми-26, транспортно-штурмовые Ми-8 и четыре ударных вертолета Ка-52.