"Сто тысяч тонн дипломатии": США грозят России авианосцами

Вашингтон корректирует поведение Москвы с помощью военных

Американский посол в Москве Джон Хантсман пригрозил России авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море.

Корабли - это своеобразный сигнал для Москвы. Если Россия действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру, пишет "Газета.Ru".

Корабли оснащены мощной оборонительной системой и представляют собой, по выражению Хантсмана, "сто тысяч тонн международной дипломатии", курсирующей по Средиземному морю.

Авианесущие крейсеры USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis находятся в акватории Средиземного моря с 23 апреля. Также в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и около девяти тысяч морских пехотинцев.