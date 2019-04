"Сто тысяч тонн дипломатии": США грозят России авианосцами

Американский посол в Москве Джон Хантсман пригрозил России авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море.

Корабли - это своеобразный сигнал для Москвы. Если Россия действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру, пишет "Газета.Ru".

Корабли оснащены мощной оборонительной системой и представляют собой, по выражению Хантсмана, "сто тысяч тонн международной дипломатии", курсирующей по Средиземному морю.

Авианесущие крейсеры USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis находятся в акватории Средиземного моря с 23 апреля. Также в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и около девяти тысяч морских пехотинцев.

#ICYMI: MT @USNavyEurope: U.S. Ambassador to #Russia Jon M. Huntsman Jr. & Adm. James G. Foggo III observed dual carrier strike group operations from the Nimitz-class aircraft carrier #USSAbrahamLincoln in the #MediterraneanSea. #NavyReadiness - https://t.co/g6HOaF0JfJ pic.twitter.com/alDVjicUOi