ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сто тысяч тонн дипломатии": США грозят России авианосцами

08:43
  • среда
  • 24 апреля 2019

Вашингтон корректирует поведение Москвы с помощью военных

Американский посол в Москве Джон Хантсман пригрозил России авианосной группировкой военно-морских сил США в Средиземном море.
Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Корабли - это своеобразный сигнал для Москвы. Если Россия действительно стремится к улучшению двухсторонних отношений, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру, пишет "Газета.Ru".

Корабли оснащены мощной оборонительной системой и представляют собой, по выражению Хантсмана, "сто тысяч тонн международной дипломатии", курсирующей по Средиземному морю.

Авианесущие крейсеры USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis находятся в акватории Средиземного моря с 23 апреля. Также в регион переброшены 10 кораблей, 130 самолетов и около девяти тысяч морских пехотинцев.

Главное сегодня
Крейсер USS Abraham Lincoln
Крейсер USS Abraham Lincoln
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.