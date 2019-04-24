Появилась информация об осложнениях при родах Меган Маркл

Герцогиня может дорого заплатить за свои капризы

Со дня на день Меган Маркл подарит первенца принцу Гарри. Однако медики опасаются, что радостное событие может пройти не совсем гладко. Врачи предупреждают - герцогине грозят проблемы.

Дело в том, что экс-актриса хочет родить наследника в официальной резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Но в ее возрасте это слишком опрометчивый шаг, так как под рукой не будет специальных медицинских аппаратов для экстренной помощи.

Королевский комментатор Виктория Арбайтер убеждена, что герцогине Сассекской придется отказаться от своих капризов и последовать рекомендациям врачей, передает "Дни.ру". "Меган Маркл исполнится в этом году 38 лет. В таком возрасте у женщин могут возникнуть осложнения при родах", – отметила она.

По мнению Виктории, жене принца Гарри необходимо прислушиваться к советам родственников и медиков. Но при этом Арбайтер подчеркивает, что у Меган нет проблем со здоровьем.

"Она регулярно следит за своим здоровьем, фигурой и лишним весом. Герцогиня всегда ведет себя энергично на публике", – пояснила журналистка.