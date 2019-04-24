Россия объяснила, для чего Лондон заигрывает с Зеленским

МИД Великобритании поздравил будущего президента с антироссийским подтекстом

Посольство России в Великобритании раскритиковало Лондон за антироссийское поздравление Владимира Зеленского с победой на украинских выборах.

Дипломаты считают, что подобные заявления лишний раз демонстрируют тот факт, что Лондон заинтересован не в помощи украинцам, а только лишь в использовании Киева в качестве инструмента военно-политического противостояния с Москвой, пишет "Газета.Ru".

Ранее Зеленского поздравили премьер-министр Тереза Мэй и глава МИД Джереми Хант. Глава кабмина пригласила будущего президента Украины как можно скорее посетить Великобританию и напомнила о важности противостояния "российской агрессии". В свою очередь глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина "стоит на передовой борьбы с Россией".

Шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая.