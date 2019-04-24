Янукович хочет вернуться на Украину после победы Зеленского

Бывший президент находится в России временно и вынужденно

Экс-глава Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в государственной измене, хочет вернутся на родину после того, как Зеленский сменит политическую элиту.

Об этом газете "Известия" рассказал адвокат опального экс-президента Виталий Сердюк. Его подзащитный намерен добиться снятия всех обвинений и обжаловать уже вынесенный приговор. По словам правозащитника, обвинения против Януковича носят исключительно политический, а не правовой характер.

"Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий (госпереворот на Украине в феврале 2014 года – прим.ред.) понесли наказание", - отметил Сердюк.

На данный момент Янукович укрывается на территории России, где находится под госохраной по приказу президента Владимира Путина. В январе киевский суд заочно приговорил находящегося в России Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о государственной измене и пособничестве в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".