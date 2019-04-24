У кинотеатра в столице Шри-Ланки прогремел взрыв

Жертвами серии терактов на острове стали 359 человек

Новый взрыв на Шри-Ланке. На этот раз - контролируемый. Как сообщают западные СМИ, в Коломбо правоохранители уничтожили подозрительное устройство, прикреплённое к мотоциклу, стоящему рядом с кинотеатром.

Число жертв террористических атак, произошедших в воскресенье, увеличилось до 359, передает "ТВ Центр". Задержано больше 60 подозреваемых. Серия взрывов стала крупнейшей в истории страны. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".