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У кинотеатра в столице Шри-Ланки прогремел взрыв

09:46
  • среда
  • 24 апреля 2019

Жертвами серии терактов на острове стали 359 человек

Новый взрыв на Шри-Ланке. На этот раз - контролируемый. Как сообщают западные СМИ, в Коломбо правоохранители уничтожили подозрительное устройство, прикреплённое к мотоциклу, стоящему рядом с кинотеатром.

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Число жертв террористических атак, произошедших в воскресенье, увеличилось до 359, передает "ТВ Центр". Задержано больше 60 подозреваемых. Серия взрывов стала крупнейшей в истории страны. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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