В России создали уникальную антиторпеду

США, Франция и Германия только работают над ней

Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.

При помощи "Пакет-Э/НК" можно также уничтожать атакующие корабль подводные лодки, пишет газета "Известия". Система сама обнаруживает торпеду, делает расчеты и атакует. От человека требуется лишь разрешение на применение оружия.

Программное обеспечение антиторпедного комплекса можно менять без его разборки, что что позволяет постоянно улучшать систему, даже если торпеда была создана несколько лет до этого.

На данный момент разработкой подобного комплекса занимаются в США, Италии, Германии и Франции, но пока российский "Пакет-Э/НК" является уникальным.