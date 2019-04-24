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"Совсем как девочка": стильная Пугачева произвела фурор

10:40
  • среда
  • 24 апреля 2019

Фото Примадонны показала ее дочь

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram семейное фото. На снимке - Алла Пугачева, ее внучка Клавдия, а также сама Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

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На фото Примадонна предстала в стильном черном костюме. Волосы 70-летней артистки небрежно уложены, дополняет естественный образ модный нюдовый макияж.

Судя по подписи, кадр был сделан после концерта Аллы Борисовны в Кремле. "Конечно, всё уже высказано сполна - Победа! Ну, а теперь будем надеяться, что это не P.S", - написал Кристина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Поклонники пришли в восторг от семьи Пугачевой. "Алла Борисовна – совсем как девочка", "Семья действительно хорошая и большая", "Красивые такие. Алла Борисовна умница просто! Такой концерт обалденный", - отметили подписчики.

Напомним, концерт Аллы Пугачевой состоялся в Кремле 17 апреля. Поздравить Примадонну с 70-летием пришли Борис Моисеев, Анастасия Волочкова, Жасмин, Филипп Кирковов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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