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Зеленского отговаривают от встречи с Путиным тет-а-тет

10:23
  • среда
  • 24 апреля 2019

Молодой президент не сможет самостоятельно отстоять интересы Украины

Владимир Зеленский не должен встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным. Так считают в окружении будущего украинского лидера.

На сегодняшний день Киев не может самостоятельно отстаивать свою позицию и, чтобы Путин "не смог играться" с Зеленским, переговоры должны состоятся только при участии третьих лиц, пишет интернет-газета "Дни.ру". По мнению советника Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, ими должны быть страны Запада.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему", - отметил советник Зеленского.

Кроме того, Апаршин выступил против встречи Зеленского с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая.  

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