Максакова изменила свою версию убийства Вороненкова

Депутата сгубил квартирный вопрос

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству. Также не имеют к этому никакого отношения российские спецслужбы.

По мнению бывшей солистки Мариинского театра, Вороненкова сгубил квартирный вопрос – именно он стал причиной убийства ее мужа, пишет "Газета.Ru". В его смерти, по версии Максаковой, заинтересован начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов и бизнесмен Виталий Качура. Именно в квартире Панаитова супруги Вороненкова поселились после бегства на Украину.

Бывшего парламентария Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу, который позже умер в больнице. Власти Украины считают заказчиком убийства Вороненкова именно Тюрина.