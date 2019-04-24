Ким Чен Ын назвал поездку в Россию своей давней мечтой

Для руководителя КНДР подготовили масштабную культурную программу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в столицу Приморья. Его сопровождает внушительная делегация из 200 человек. На железнодорожном вокзале руководителя КНДР приветствовал военный оркестр почетного караула. Главная цель визита - переговоры с Владимиром Путиным. Они состоятся завтра. Лидеры стран встретятся лично впервые. О важности визита говорят и насыщенная программа, и темы, которые выносятся на обсуждение. Ранее северокорейская делегация сделала небольшую остановку на станции Хасан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые ступает на территорию России. Бронепоезд останавливается на приграничной станции Хасан. В черном плаще и шляпе главнокомандующий сходит по деревянному трапу. Гостя встречают традиционным русским караваем.

Затем Ким Чен Ын делает небольшую остановку в Доме российско-корейской дружбы или, как его еще называют, "Доме Ким Ир Сена". Его построили в 1986 году в честь приезда тогдашнего лидера страны в СССР.

"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию", - сказал северокорейский лидер. Его слова цитирует администрация Приморского края.

Ким Чен Ын, как и предыдущие руководители КНДР, предпочитает передвигаться по железной дороге. Бронепоезд, о котором сложено уже немало легенд, подарок Иосифа Сталина дедушке Ким Чен Ына Ким Ир Сену. Это целая резиденция на колесах. В поезде вагон для переговоров с розовыми кожаными диванами, два ресторана и даже мини-электростанция, которая полностью обеспечивает энергией состав. Некоторые западные СМИ пишут, чтобы поезд не могли обнаружить радары, в обшивке вагонов используется технология стелс. Кроме того, служба безопасности северокорейского лидера обычно требует, чтобы на пути следования состава не было встречных поездов. По городу Ким Чен Ын всегда передвигается только на собственном лимузине.

На острове Русский, где и должна пройти встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына идет полная подготовка. По словам студентов, усилили пропускной режим и освободили дороги от припаркованных машин. Возле железнодорожного вокзала Владивостока развесили флаги двух государств. К прибытию главнокомандующего КНДР даже расширили участок дороги, где должен выезжать его лимузин. На время визита Ким Чен Ына во Владивостоке изменили схему движения транспорта.

Иностранные СМИ с самого утра занимают места для удачного ракурса. Репортеры из Японии, Китая, Южной Кореи уже несколько дней следят за ходом подготовки к исторической встрече. Однако основное внимание, конечно, к повестке переговоров лидеров двух государств.

Встреча намечена на четверг, 25 апреля. Ожидается, что Владимир Путин поговорит с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет в Пекине. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, программа переговоров "типичная": обсудят политические, экономические и культурно-гуманитарные вопросы.

После официальной встречи Ким Чен Ын останется во Владивостоке еще на несколько дней. Он проедет по местам, которые в 2002 году посещал его отец. Кроме того, для руководителя КНДР подготовили масштабную культурную программу. Планируется визит в Приморский океанариум, также лидер Северной Кореи посетит один из кораблей Тихоокеанского флота.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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