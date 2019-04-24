Погорельцам в Забайкалье досрочно выплатят майские пенсии

Сильные природные пожары в регионе произошли из-за поджога травы, считают в МЧС

Полторы тысячи пожарных и десятки воздушных судов борются с огнём в российских регионах. За последние сутки увеличилось число возгораний. Самая сложная ситуация остаётся в Забайкальском крае. Ущерб от пожаров уже превышает 600 миллионов рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде России, пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья досрочно выдадут пенсии за май.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.