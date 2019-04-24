Какие сюрпризы ждут Порошенко после поражения на выборах

Уходящему президенту грозит противостояние в судах

Причина поражения действующего украинского президента на выборах - исключительно в неправильной информационной стратегии. Такое спорное утверждение высказали в его команде. Глава партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил: тот просто не смог объяснить избирателям, как много сделал для страны. Однако в этом на Украине сомневаются и, похоже, готовят Порошенко неприятные сюрпризы.

Руководить Украиной Петру Порошенко остается около месяца. О своем будущем он, конечно, задумывается. Уже объявил, что будет бороться за места в парламенте. Но не исключено, что уходящего президента ждет другое противостояние - в судах. Первый иск он уже подан - от судей, которые на минувшей неделе принимали решение признать незаконной национализацию "Приватбанка". Порошенко обвиняют в давлении на служителей Фемиды. Теперь, похоже, ответ придется держать за дела давно минувших дней.

"Когда-то была фабрика Карла Маркса. Помните, кондитерская фабрика. В 1996 году предприимчивые барыги сумели обманным путем приватизировать эту фабрику и сделать из нашей фабрики Карла Маркса фабрику "Рошен", которая стала обогащать одного человека, фамилия которого Порошенко. Так вот, ребята, а не пора ли в нашей стране наводить порядок? И не пора ли действительно проводить ребрендинги? Я готовлю иск в суд по пересмотру процесса приватизации", - сказал лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

В первые часы после проигрыша Порошенко обещал подставить Зеленскому плечо, но наблюдатели считают: все происходит с точностью да наоборот. Иначе и быть не может - слишком многое теряет уходящая команда.

"Что будет делать уходящая команда Порошенко? Ставить все палки, которые у них есть во все колеса всех ветвей власти. Поэтому у людей есть опасение, каким образом новая команда президента Зеленского сможет справиться с тем сопротивлением жестоким, которое будет оказано", - заявил журналист Андрей Пальчевский.

По Конституции Украина - парламентско-президентская республика. Однако за время своего правления Порошенко сумел перетянуть на себя многие полномочия, которые по закону закреплены за Верховной Радой и правительством. Теперь, в оставшееся до конца президентства время, он попытается отыграть назад, причем с запасом.

"Решили: давайте сейчас все урегулируем, как это говорит Конституция, и при этом заберем у президента еще и те полномочия, которые ему категорически определены Конституцией Украины. Это вопросы формирования руководства Минобороны, МИД и целого ряда ключевых министерств, включая Генпрокуратуру. Когда готовят такую обструкцию, это подло, нечестно. И я могу вам со стопроцентной уверенностью сказать: нифига у вас не получится", - заключил нардеп Нестор Шуфрич.

Но этому составу Рады терять уже нечего. С упорством, достойным лучшего применения, она продолжает идти по давно утвержденной повестке дня. Спикер Парубий на завтра анонсировал принятие скандального закона о языке. Он особо подчеркнул, что это случится в чистый четверг. Но в обществе убеждены: политическое поле страны пора очищать от этого парламента.

"Уровень доверия к нему населения - всего 4%. Поэтому он должен уйти на свалку истории. Здесь говорят не о том, что волнует людей. Вместо того, чтобы думать о тарифах, они снова рассматривают карательный закон о запрете русского языка. Вот цена этому парламенту. Поэтому долой этот парламент", - прокомментировал народный депутат Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Между тем Владимир Зеленский продолжает принимать поздравления зарубежных лидеров. Наконец дождался звонка от премьер-министра Великобритании. Тереза Мей призвала избранного президента вместе работать над сдерживанием России. В этой связи в нашем посольстве в Лондоне отметили, что поддержка, которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи народу, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Москвой.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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