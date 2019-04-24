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Шойгу припугнул НАТО "страшилкой" о России

11:52
  • среда
  • 24 апреля 2019

Министр обороны также пригрозил альянсу ассиметричным ответом на активность у границ России

Более тысячи делегатов из 111 стран мира принимают участие в Московской конференции по международной безопасности. Она проходит уже в восьмой раз. Приветственную телеграмму гостям форума направил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Российскую делегацию представляют глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Дискуссии будут идти на протяжении двух дней. Среди главных тем - укрепление глобальной и региональной стабильности, ситуации в Венесуэле, Сирии, Ливии и на Украине. Также участники обсудят безопасность Европы, милитаризацию космоса, выход США из ДРСМД и расширение НАТО на Восток.

"Практические действия Альянса - будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Чёрном и Балтийском морях - ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны. Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём не обязательно симметрично действиям НАТО", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он осадил НАТО их же "страшилкой" о России, напомнив, что участники союза "сами придумали российскую угрозу - сами себя ею и пугают".

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