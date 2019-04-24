Какие истории скрываются за портретами "Бессмертного полка"

Семьи героев рассказали о своих предках

В российских регионах готовятся ко Дню Победы. До празднования остаётся чуть более двух недель. 9 мая военные парады состоятся в 26 городах страны. Сейчас там идут активные репетиции. Готовятся и к шествию "Бессмертного полка".

- Это первый орден, который получил твой прадедушка, это орден Красного Знамени.

Это история семьи Владимировых. Ирина Гаврииловна рассказывает внуку Артему о его прадедушке. Десятки орденов и медалей – за каждой наградой бесчисленные сражения, самоотверженность и вера в Победу.

"Прадедушку, как специалиста, имеющего огромный боевой опыт, отправляют на тяжелый Карело-финский фронт", - зачитал внук Артем Иванов.

Гавриил Владимиров – герой трех войн. Во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году он командовал отделением. На обороте фотографии надпись: "Красноармейцы выдают муку трудящимся в городе Фугдин".

Сибиряк, превосходный охотник и наездник. Не жалел себя, берег подчиненных, а его, похоже, берегла судьба. Несколько раз он был на волоске от гибели. Во время Финской войны пуля снайпера попала в нагрудный знак, отколов его часть, а офицер Владимиров остался жив.

"Когда он лежал в окопе, то ударил снаряд, осколком снаряда срезало подошву сапога, причем четко-четко подошву, а нога осталось целой", - рассказала Ирина Владимирова.

Он прошел войну, вырастил детей, нянчил внуков. Теперь занял почетное место в "Бессмертном полку". Каждый год Ирина Гаврииловна с его фотографией проходит по Красной площади.

"Есть замечательная сказка "Синяя птица", и в этой сказке сказано, что мертвые живут в памяти до тех пор, пока мы о них помним, они будут жить", - поделилась Ирина Владимирова.

С каждым годом в шествии "Бессмертного полка" участвуют все больше семей, истории фронтовиков оживают. Владимир Иванович изучил сотни архивов в поисках информации о своем отце. В 1942 году Иван Полянский защищал Мурманск. Его считали без вести пропавшим и только в 2014 году поисковики нашли братскую могилу, где похоронен герой войны. Вместе с внучкой они побывали у сопки, где шли ожесточенные бои.

"Все нас тихонько покинули. Отошли в сторону, и что-то нахлынуло, и разрыдались мы там с внучкой, все эти воспоминания нахлынули", - сказал Владимир Полянский.

"Все это увидеть своими глазами, ощутить. Знаете, такое чувство, советский фильм "А зори здесь тихие", отсылка к тому фильму, все напоминает, чувство внутри переполняют, погода такая серая, не хватало только солдат, которые бы сидели в окопах", - заявила Екатерина Новикова.

После этой поездки Владимир Полянский написал стихи. Каждый год он читает их во время шествия "Бессмертного полка".

"И будет полк шагать бессмертный по планете, и будем мы героев всех благодарить, доколе чтим мы их известных и безвестных, покуда память о героях будет жить", - зачитал он.

Виктор Прокушев, Георгий Бабаян, Алексей Овчинников, Тимур Ахмедов. "ТВ Центр".

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