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Опубликовано видео с поминок по Началовой

11:13
  • среда
  • 24 апреля 2019

Кадры в Сеть выложила агент певицы

Агент Юлии Началовой Анна Исаева показала фрагмент поминок по певице. Менеджер опубликовала в Instagram видео.
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В кадр попал импровизированный алтарь: телевизор на котором крутится слайд-шоу с фотографиями Началовой, свечи, цветы. На заднем плане слышится звон посуды и голоса, однако что именно говорят гости невозможно разобрать.

"До свиданья, ДРУГ МОЙ, до свиданья! Милый мой, ты у меня в груди!" - подписала Исаева кадры (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

Отметим, ранее сообщалось, что поминки по Началовой состоялись 23 апреля. До 40 дней семья решила не ждать, так как у дочери Юлии запланировано важное мероприятие. Девочка должна выступить на концерте в школе.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

 

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