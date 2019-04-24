"Сегодня поет Вера": дочь выступит на концерте в память Началовой

12-летняя девочка приняла эстафету
Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, споет песню на школьном концерте, которую когда-то пела ее мать.
Сегодня 40 дней как не стало Юлии Началовой. Поминки прошли вчера, поскольку у Веры на 24-е апреля запланировано выступление на дне открытых дверей. К концерту готовились полгода и поэтому перенести его не представлялось возможным. Родственники покойной посоветовались с батюшкой и он разрешил провести поминки на день раньше.
"Мы уже спрашивали в церкви – по христианским канонам можно организовать на день раньше", - сообщила пиар-менеджер Началовой Анна Исаева.
В школьном спектакле 12-летняя Вера сыграет одну из главных ролей и споет колыбельную на английском, ту самую, которую когда-то Началова пела своей маленькой дочке..
"Сегодня Вера берет эстафету. Сегодня поет Вера", - написала в Instagram Исаева.
Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.
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