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Сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху

12:02
  • среда
  • 24 апреля 2019

Из поста нужно выходить аккуратно

Врачи рассказали, сколько яиц, пасхи и куличей можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

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По словам терапевта-диетолога Екатерины Бурляевой, разрешается съесть три яйца, 100 грамм кулича и 100 грамм творожной пасхи. Можно съесть немного больше, если сократить число других калорийных продуктов.

Кулич и пасха — это высококалорийные продукты. Их лучше не есть на ночь, а после застолья следует прогуляться, советует врач. Яиц следует избегать людям с хроническим панкреатитом, пишет РИА Новости.

В этом году православные отмечают Пасху в воскресенье, 28 апреля.

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