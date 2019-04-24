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Кварталы реновации в пяти районах Москвы спроектируют вместе с жителями

12:42
  • среда
  • 24 апреля 2019

Власти города находятся в тесном контакте с москвичами

Накануне в Москве прошли публичные слушания по программе реновации в пяти столичных районах: Это встречи представителей города с местными жителями, в ходе которых обсуждаются варианты развития инфраструктуры района.

Цель этих собраний – совместными усилиями создать ту среду, которая будет комфортна каждому: и жителю квартала, и его соседу.

В этот раз на встречах присутствовали жители района Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. В частности, Свиблове обсудили расположение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, передает ТВЦ.Ru. Последним уделяется наиболее пристальное внимание - жилым кварталам нужны новые поликлиники, детские сады, школы, культурные и спортивные центры.

Организаторы собраний получили более 15 тысяч предложений по благоустройству кварталов от местных жителей. Все они будут направлены разработчикам и архитекторам.

Следующее собрание пройдет в районе Измайлово 29 апреля. Москвичи могут в любой момент узнать любую интересующую их информацию о планировке территории своего района в Едином информационном центре, который находится по адресу ул. 2-я Брестская, д. 6. Ежедневно с 12.00 до 20.00.

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