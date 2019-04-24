Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации

Речь идет о районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово

В пяти районах Москвы по программе реновации построят новые школы, к такому решению пришли в ходе публичных слушаний – диалога города и местных жителей.

В трех районах появятся физкультурно-оздоровительные и общественно-культурные центры.

Слушания прошли накануне в столичных районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово, передает ТВЦ.Ru. Организаторы собраний получили более 15 тысяч предложений по благоустройству кварталов от местных жителей. Все они будут направлены разработчикам и архитекторам.

Следующее собрание пройдет в районе Измайлово 29 апреля. Москвичи могут в любой момент узнать любую интересующую их информацию о планировке территории своего района в Едином информационном центре, который находится по адресу ул. 2-я Брестская, д. 6. Ежедневно с 12.00 до 20.00.