"Убейте меня": Арье из "Игры престолов" стало стыдно за эротическую сцену

Большая семья актрисы увидела ее голой на экране

22-летняя актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о своих чувствах во время съемок эротической сцены во второй серии последнего сезона.

В восьмом сезоне культового сериала юная Арья Старк лишилась девственности за несколько часов до того, как ее родовой замок Винтерфелл атаковали полчища белых ходоков. Она занялась любовью с кузнецом Джендри (Джозеф Демпси), к которому она давно испытывала теплые чувства. Причем первый и довольно решительный шаг сделала Арья.

Некоторые фанаты "Игры престолов" признались, что им стало дискомфортно от этой сцены. "Если вы почувствовали себя неуютно, то просто знайте, что моя мама, отчим, две сестры и четыре брата уже, скорее всего, тоже это увидели ахахаубейтеменя", - написала Мэйси Уильямс в своем Twitter.

Актриса сказала, что сначала, увидев сценарий, она подумала, что авторы сериала решили ее разыграть. Когда она поняла, что ей действительно придется раздеться перед камерой, она сразу побежала в спортзал приводить себя в порядок.

По словам Уильямс, во время съемок эротической сцены коллеги вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно. "Никто не хочет, чтобы ты чувствовала себя неуютно, и это заставляет тебя чувствовать себя еще более неуютно, потому что никто не смотрит на то, на что нельзя смотреть, и тебе начинает казаться, что ты выглядишь ужасно. Хочется, чтобы люди вели себя как обычно", - заявила актриса.

Ранее сообщалось, что Арья Старк, по данным российских букмекеров, имеет высокие шансы выжить в битве с ходоками и занять Железный трон.