Зеленскому посоветовали ехать на "передок" к солдатам

Коллеги шоумена из "Квартала-95" уже нашли ему замену

В студии "Квартал-95", которую основал новый украинский президент Украины, рассказали, как они будут работать без Владимира Зеленского. Со слов директора по развитию компании Ирины Победоносцевой, проблем у коллектива не возникнет.

Владимир Зеленский был главным лицом развлекательного телешоу "Рассмеши меня". Теперь его место займет комедийный актер Юрий Ткач. "Что касается других проектов, то там либо ищут, либо уже нашли замену [Зеленскому]", - заявила порталу OBOZREVATEL Ольга Руденко, пресс-секретарь новоизбранного лидера Украины.

Также стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в майских концертах "Лиги смеха". "У нас есть звездная команда, очень много талантливых молодых актеров, в том числе и в "Лиге смеха", так что я не думаю, что будут проблемы с уходом Владимира Зеленского. Талантливых людей хватает. Идет работа, идут репетиции", - заявила Ирина Победоносцева.

Звезда "95 квартала" Александр Пикалов рассказал, что они уже готовят новые номера и шутки, объектом которых может стать и сам Зеленский. По словам артиста, новый президент может при желании выступить на сцене "Квартала-95", однако у него сейчас наверняка найдутся дела поважнее. "По моему мнению, первым шагом Зеленского на должности президента должен быть визит на "передок". К ребятам, которые находятся на позиции и защищают нашу родину", - отметил Пикалов.

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали 100% голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов Зеленский получил 73,22% голосов, а его оппонент Петр Порошенко - 24,45%.