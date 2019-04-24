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Зеленскому посоветовали ехать на "передок" к солдатам

12:52
  • среда
  • 24 апреля 2019

Коллеги шоумена из "Квартала-95" уже нашли ему замену

В студии "Квартал-95", которую основал новый украинский президент Украины, рассказали, как они будут работать без Владимира Зеленского. Со слов директора по развитию компании Ирины Победоносцевой, проблем у коллектива не возникнет.

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Владимир Зеленский был главным лицом развлекательного телешоу "Рассмеши меня". Теперь его место займет комедийный актер Юрий Ткач. "Что касается других проектов, то там либо ищут, либо уже нашли замену [Зеленскому]", - заявила порталу OBOZREVATEL Ольга Руденко, пресс-секретарь новоизбранного лидера Украины.  

Также стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в майских концертах "Лиги смеха". "У нас есть звездная команда, очень много талантливых молодых актеров, в том числе и в "Лиге смеха", так что я не думаю, что будут проблемы с уходом Владимира Зеленского. Талантливых людей хватает. Идет работа, идут репетиции", - заявила Ирина Победоносцева. 

Звезда "95 квартала" Александр Пикалов рассказал, что они уже готовят новые номера и шутки, объектом которых может стать и сам Зеленский. По словам артиста, новый президент может при желании выступить на сцене "Квартала-95", однако у него сейчас наверняка найдутся дела поважнее. "По моему мнению, первым шагом Зеленского на должности президента должен быть визит на "передок". К ребятам, которые находятся на позиции и защищают нашу родину", - отметил Пикалов. 

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали 100% голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов Зеленский получил 73,22% голосов, а его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. 

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