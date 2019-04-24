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Украинцы выбрали президентом "еврейского клоуна"

13:07
  • среда
  • 24 апреля 2019

От безысходности, считают в чешских СМИ

Украинское посольство в Чехии потребовало извинений за статью, в которой новоизбранного президента Владимира Зеленского назвали "еврейским клоуном". 

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Автором скандальной публикации на сайте радиостанции в Český rozhlas Plus стал Ян Фингерленд. Он заявил, что украинцы выбрали "еврейского клоуна" Зеленского от безысходности, потому что безуспешно попробовали все остальное.

Фингерленд отмечает, что на Украине все еще "большая еврейская община". И Зеленский стал президентом именно в тот момент, когда пост премьер-министра занимает Владимир Гройсман. Тем самым Украина стала единственной страной в мире, где два высших поста занимают сразу два еврея, указывает журналист.

При этом, продолжает Фингерленд, украинские евреи боятся, что успех Владимира Зеленского обернется против них. Одна из причин опасений - ненависть к олигархах, на котором во многом основан украинский антисемитизм.

В посольстве Украины в Чехии назвали публикацию возмутительной и потребовали извинений. "Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке?" - говорится в твиттере диппредставительства.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. За него проголосовали 73,22% избирателей. Петр Порошенко набрал менее 25% голосов.

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