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Неадекватная мать угрожала ребенку, пытаясь вернуть мужа (видео)

13:33
  • среда
  • 24 апреля 2019

В порыве гнева она испортила чужой автомобиль

Подмосковные следственный комитет и полиция начали проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором женщина приставляла к горлу ребенка нож.

Инцидент произошел в Клину во дворе дома поселка Майданово. Вооруженная ножом женщина сначала приставляет оружие к горлу ребенка, затем угрожает оператору, а после портит рядом припаркованный автомобиль.

Как сообщает Life.Ru, причиной ссоры стал тот факт, что бывший супруг пришел повидаться с детьми с новой возлюбленной. И у его Маргориты, по ее собственному утверждению, сдали нервы. Приставленный к горлу ребенка нож она назвала "радикальным способом вернуть мужа"  

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