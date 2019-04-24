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Дефиле Ким Чен Ына на красной дорожке во Владивостоке попало на видео

13:15
  • среда
  • 24 апреля 2019

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток на переговоры с Владимиром Путиным

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бронепоезд северокорейского лидера прибыл на вокзал на первый путь.

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ТВЦ.RU публикует видео приезда Ким Чен Ына в Россию. На кадрах лидер КНДР выходит из вагона на красную ковровую дорожку, которую ранее специально для него постелили на перроне. Он находится в хорошем настроении и с улыбкой встречает представителей от российской стороны. Северокорейский лидер одет в черный длинный плащ, на голове у него красуется черная шляпа.

На привокзальной площади для Ким Чен Ына сыграл военный оркестр. На приветственном мероприятии прозвучали гимны КНДР и России, а также песня "Катюша". К этому моменту лидер КНДР снял шляпу.

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром в среду. На станции Хасан северокорейского лидера встретили девушки в русских народных костюмах с караваем. Первая встреча глав России и КНДР пройдет в четверг на острове Русский.

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