Коты-эксгибиционисты наделали котят прямо на дороге (видео)

Брачные игры животных нарушили движение под Москвой

В интернете опубликовали видео, на котором спаривающиеся коты перекрыли проезжую часть на Совхозной улице в Химках.

На YouTube набирает популярность видео, которое сделал водитель в Подмосковье. На кадрах видно, как кот и кошка спариваются на дороге, мешая движению автомобилей. Ни свет фар, ни гудки не пугают пушистую парочку.

"Еду домой, не могу проехать, - сказал автор видео. - Нельзя котов разлучать в такой момент посередине дороги. Даже на сигнал не реагируют. О как приспичило!"

Портал "Подмосковье сегодня", который залил видео на YouTube, указал в качестве его источника страницу Михаила Бондарева во "ВКонтакте". Когда именно мужчина стал свидетелем "кошачьей свадьбы", не уточняется.