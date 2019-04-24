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Коты-эксгибиционисты наделали котят прямо на дороге (видео)

13:34
  • среда
  • 24 апреля 2019

Брачные игры животных нарушили движение под Москвой

В интернете опубликовали видео, на котором спаривающиеся коты перекрыли проезжую часть на Совхозной улице в Химках.

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На YouTube набирает популярность видео, которое сделал водитель в Подмосковье. На кадрах видно, как кот и кошка спариваются на дороге, мешая движению автомобилей. Ни свет фар, ни гудки не пугают пушистую парочку.  

"Еду домой, не могу проехать, - сказал автор видео. - Нельзя котов разлучать в такой момент посередине дороги. Даже на сигнал не реагируют. О как приспичило!" 

Портал "Подмосковье сегодня", который залил видео на YouTube, указал в качестве его источника страницу Михаила Бондарева во "ВКонтакте". Когда именно мужчина стал свидетелем "кошачьей свадьбы", не уточняется. 

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