ФСБ поймала участников банды Басаева

Двое задержанных на Ставрополье мужчин участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году

В Ставропольском крае сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали двух боевиков, передает "ТВ Центр". По данным ведомств, они состояли в банде Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и причастны к нападениям на российских военнослужащих.

В 1999 году в Дагестане жертвами бандгруппы стали 280 человек. Более 800 получили ранения, в том числе и гражданские лица. Также был причинён значительный ущерб экономике республики. В августе 1999 года задержанные лично приняли участие в атаке на военных, в результате которой погибли 33 человека. Один из боевиков уже сознался в содеянном.

"В целях реализации принципа неотвратимости наказания Следственный комитет совместно с сотрудниками ФСБ России продолжит принимать самые активные меры для установления всех других участников банды Басаева и Хаттаба. Те, кто посягнул на конституционные права и свободу, рано или поздно предстанут перед правосудием и понесут уголовное наказание", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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