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Цена ошибки очень высока: Лавров осадил НАТО

14:50
  • среда
  • 24 апреля 2019

В Москве стартовал форум по международной безопасности

Россия призывает НАТО отказаться от усиления конфронтации в Европе. Наращивание систем ПРО на восточном фланге привело к серьёзному кризису доверия. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава МИД России, а также министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев принимают участие в VIII Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Форум объединил более одной тысячи делегатов из 111 стран мира. Дискуссии будут идти на протяжении двух дней. Участники обсуждают ситуации в Венесуэле, Сирии, Ливии и на Украине. В ходе выступления Сергей Лавров затронул тему выхода США из ДРСМД, а также проблему давления на страны Европы со стороны Вашингтона.

"Сегодня США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права - на путь их замены, на собственный, так называемый порядок, основанный на правилах, которые они придумывают сами под себя и меняют каждый раз в зависимости от политической целесообразности", - сообщил Лавров.

Он также добавил, что цена ошибки или недопонимания в условиях отсутствия контактов между военными России и НАТО может оказаться очень высокой. 

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