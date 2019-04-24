Цена ошибки очень высока: Лавров осадил НАТО

В Москве стартовал форум по международной безопасности

Россия призывает НАТО отказаться от усиления конфронтации в Европе. Наращивание систем ПРО на восточном фланге привело к серьёзному кризису доверия. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава МИД России, а также министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев принимают участие в VIII Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Форум объединил более одной тысячи делегатов из 111 стран мира. Дискуссии будут идти на протяжении двух дней. Участники обсуждают ситуации в Венесуэле, Сирии, Ливии и на Украине. В ходе выступления Сергей Лавров затронул тему выхода США из ДРСМД, а также проблему давления на страны Европы со стороны Вашингтона.

"Сегодня США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права - на путь их замены, на собственный, так называемый порядок, основанный на правилах, которые они придумывают сами под себя и меняют каждый раз в зависимости от политической целесообразности", - сообщил Лавров.

Он также добавил, что цена ошибки или недопонимания в условиях отсутствия контактов между военными России и НАТО может оказаться очень высокой.