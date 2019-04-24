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В России вступились за Ассанжа

14:45
  • среда
  • 24 апреля 2019

В защиту основателя Wikileaks запустят международную кампанию

Главной темой расширенного заседания временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ стали случаи нарушения прав журналистов, в том числе киевскими властями, передает "ТВ Центр".

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Они выдворяют из страны сотрудников российских СМИ и позволяют беспрепятственно работать сайту "Миротворец", а главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского подвергли уголовному преследованию по подозрению в госизмене.

"Беспрецедентные случаи, с которыми мы сталкиваемся - привлечение к уголовной ответственности. Не просто игнорирование тех или иных журналистов, закрытие агентств информационных, а привлечение к уголовной ответственности - это высшая степень противодействия свободе слова", - сказала уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

Кроме того, на заседании предложили запустить международную кампанию в защиту Джулиана Ассанжа. Основатель Wikileaks был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался почти семь лет.

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