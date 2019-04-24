Что получат победители конкурса "Моя страна - моя Россия"

Лучшие проекты во втором туре выбирают эксперты Роспатента

Инновационные проекты со всей России. В столице проходит второй тур конкурса "Моя страна - моя Россия". Федеральная служба по интеллектуальной собственности выбирает лучших в профильной номинации, передает "ТВ Центр".

Среди экспертов - педагоги и учёные, представители власти, бизнесмены и сотрудники предприятий. По итогам презентации будет сформирован список участников, которые пройдут на следующий этап. Победители получат не только государственные гранты, но и помощь в продвижении проекта даже за рубежом, а также возможность участвовать в образовательных конференциях.

"В этом году мы видим небывалое число и рост участников, которые подали свои заявки, свои проекты на участие в конкурсе. Более 34 тысяч в этом году. Мы сегодня на мероприятии - это первая очная защита проектов по первой номинации, самой сложной, на мой взгляд, номинации Роспатента. Всего 100 заявок было подано, но каждая из этих заявок ценна тем, что она претендует на то, чтобы потом получить мировую известность, быть запатентованной", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.