ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что получат победители конкурса "Моя страна - моя Россия"

15:04
  • среда
  • 24 апреля 2019

Лучшие проекты во втором туре выбирают эксперты Роспатента

Инновационные проекты со всей России. В столице проходит второй тур конкурса "Моя страна - моя Россия". Федеральная служба по интеллектуальной собственности выбирает лучших в профильной номинации, передает "ТВ Центр".

Среди экспертов - педагоги и учёные, представители власти, бизнесмены и сотрудники предприятий. По итогам презентации будет сформирован список участников, которые пройдут на следующий этап. Победители получат не только государственные гранты, но и помощь в продвижении проекта даже за рубежом, а также возможность участвовать в образовательных конференциях.

"В этом году мы видим небывалое число и рост участников, которые подали свои заявки, свои проекты на участие в конкурсе. Более 34 тысяч в этом году. Мы сегодня на мероприятии - это первая очная защита проектов по первой номинации, самой сложной, на мой взгляд, номинации Роспатента. Всего 100 заявок было подано, но каждая из этих заявок ценна тем, что она претендует на то, чтобы потом получить мировую известность, быть запатентованной", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.

Новости по теме
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
Конкурс "Моя страна - моя Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.