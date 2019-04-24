Собянин осмотрел обновленную школу искусств им. Рихтера

Она расположена в районе Москворечье-Сабурово

В столичном районе Москворечье-Сабурово завершён ремонт детской школы искусств имени Рихтера. Работы проводились в рамках проекта "Искусство — детям", передает "ТВ Центр".

Была отремонтирована крыша, фасады и крыльцо здания, заменены двери и окна. Над входами обновили козырьки, а внутри выполнили полную отделку.

Кроме того, была закуплена новая мебель и всё необходимое для занятий, в том числе музыкальные инструменты. В среду школу посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города пообщался с педагогами и учениками.