От Жени Лукашина до наших дней: как изменился район Тропарево-Никулино

Дли жителей разбили парки, построили развязки и провели метро

Сразу несколько парков благоустроили в Тропарёво-Никулино в рамках программы "Мой район". А ещё там появились новые транспортные развязки, современный стадион и метро. Так что жители могут добираться до любой точки города быстро, а дома с комфортом проводить свободное время.

Район Тропарево-Никулино каждый узнает сразу. Здесь жили Женя Лукашин и Надя из "Иронии судьбы". Фильм снимался в 75-м — тогда село Тропарево и деревня Никулино только вошли в состав Москвы, их видно на кадрах ленты за храмом Михаила Архангела.

Сейчас за церковью - жилые высотки. Район был экспериментальным, именно отсюда в 70-е годы в массовое строительство вышли многие новые модели зданий. Первое время сельский образ жизни продолжался в городской среде: во дворах многоэтажек сажали картошку, косили сено, ходили с коромыслом, по проспекту Вернадского ездили на лошадях. В 80-м район стал уже всемирно известным, здесь построили Олимпийскую деревню, где жили и тренировались спортсмены.

Недавно по просьбе жителей здесь построили стадион, на котором обустроено пространство для многих видов спорта. Поле с искусственным покрытием и системой подогрева, тренироваться можно круглый год. И, что особенно важно для футболистов, мягкое покрытие не оставляет ссадин.

Фитнесом на свежем воздухе жители занимаются и в обновленном парке, который стал одним из мест притяжения в районе. Здесь отремонтировали дорожки и мосты, очистили пруды и запустили фонтаны. Поводом отказаться от транспорта в пользу прогулки стал построенный в рамках программы "Мой район" парк Школьников.

Подарком для жителей района и всего Западного округа стала "Филармония-2" - Концертный зал имени Рахманинова. Теперь рядом с домом проходят концерты мирового уровня. И приезжают сюда со всей столицы, ведь теперь это удобно. За последнее время в район пришли сразу две новых станции метро: "Тропарево" на красной ветке и "Озерная" - на жёлтой. А к осени ожидается еще один подарок всем местным родителям — это детская поликлиника. Уже готовы все шесть этажей и объединяющий их оригинальный атриум.

Жители Тропарево-Никулино продолжают менять карту своего района. Всего в разделе "Мой район" уже более 80 наказов, которые станут планом для новых преобразований.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Наталья Епифанова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".