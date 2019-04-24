Подари жизнь: на лечение двухлетней Полины собрали больше 2 млн

Девочке требуется курс химиотерапии

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 2-летней Полины Комиссаровой. Накануне мы рассказали, что девочке срочно нужна помощь.

Девочка страдает редким заболеванием крови - у неё острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии оказались бессильны, но надежда есть: ребёнку необходимо пройти курс терапии, стоимость которого почти миллион рублей. Сумма для родителей Полины неподъёмная.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.