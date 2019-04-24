Московский кинофестиваль открыл молодые таланты

На кинофоруме завершается конкурсный показ

В столице завершается конкурсный показ фильмов 41-го международного кинофестиваля. И уже в четверг жюри назовёт победителей. Московский кинофорум объединяет не только мэтров кинематографа, но и привлекает молодые таланты со всего мира.

На Московский кинофестиваль иногда приезжают дружными семьями. Оператор конкурсной картины из Китая "Жизнь морских обитателей" взял с собой маленькую дочку. Многие из съемочной группы в российской столице впервые.

"Мы только прилетели. И хочется успеть всё - мы разрываемся между фестивалем, желанием увидеть все фильмы и посмотреть Москву. Сегодня я встал в четыре утра, пробежался по набережной и мы уже успели пройтись по Арбату!" – говорит режиссер Чжан Чи.

Чжан Чи - режиссер-дебютант, но фильм снял достаточно сложный, у кинокритиков ассоциации возникли и с Ларсом фон Триером, и Романом Полански. Главный герой - актер, который приехал на маленький остров искать сбежавшую жену, вдруг начинает совершать убийства женщин. В реальности или только в своих снах - еще вопрос. Фестивальное кино в принципе всегда задает неудобные вопросы и поднимает непростые темы. На этот раз - и холокост, и потеря близкого человека, и терроризм. "День субботний" из Бангладеша о случившемся в 2016 году теракте в кафе.

"Снимая этот фильм, я надеялся, что террористы, видя, что само мусульманское общество задает им вопросы: зачем они это делают? почему они так жестоки, - террористы станут слабее, потеряют ту силу, которую как им кажется они имеют", - рассказывает режиссер Мостофа Сарвар Фаруки

"Наш фильм основан на реальных событиях и снят одним кадром. Это была главная сложность - постоянно быть в образе, контролировать свои эмоции, у актеров не было права на ошибку", - говорит актриса Нусрат Имроз Тиша.

В основном конкурсе участвуют и три отечественные картины - "Эпидемия" Павла Костомарова о людях, пытающихся спастись от захватившего Москву вируса, якутская " Надо мною солнце не садится" и "Воскресение" Светланы Проскуриной - один день провинциального чиновника, получившего записку "скоро умрешь".

А одна из самых оригинальных пресс-конференций оказалась посвящена документальному фильму "Людно внутри". У всех "имя-фамилия" на табличке, а у Карен Маршалл их несколько. Ведь сразу несколько человек внутри неё и живут. Фильм Ольги Львовой - американки с русскими корнями - посвящен людям с так называемым синдромом диссоциативного расстройства идентичности. Разные личности Карен оказались не прочь выступить и на пресс-конференции.

"На этой табличке — личности, которые выходят на поверхность чаще всего. Я сама врач-психотерапевт, и как говорит один из моих клиентов - на земле недостаток жилплощади, поэтому несколько личностей и оказались в одном теле", - объясняет Маршалл.

Члены жюри основного конкурса посмотрели уже почти все картины.

"Я не могу смотреть фильмы, как скажем, наверное, смотрят сценаристы, киноведы, искусствоведы. Я смотрю фильм, как актриса и воспринимаю, пропускаю все равно все эти истории через себя, поэтому для меня это тяжкий изнурительный труд", - говорит член жюри Ирина Апексимова.

Интригу, впрочем, жюри будет держать недолго. Статуэтки Святого Георгия победителям вручат уже в четверг.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Филиппов, Александр Терентьев. "ТВ Центр".