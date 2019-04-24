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В Московском зоопарке празднуют рождение кудрявых пеликанов

15:22
  • среда
  • 24 апреля 2019

Вид находится на грани вымирания

В "Московском зоопарке" у пары самых редких, кудрявых пеликанов родились сразу двое птенцов - крохотных и очаровательных.

Тот, который вылупился первым, уже немного подрос и даже покрылся пухом, взрослую пищу - рыбу - распробовал и уже ест её самостоятельно. Его младший брат пока питается тем, что подготовили родители. Оба птенца часто греются под боком у папы и мамы.

Знаменитые "кудряшки" - волнистые перья - появятся на затылке у молодых птиц только после второй линьки, отмечает "ТВ Центр". Этот вид пеликанов находится на грани исчезновения, поэтому для Московского зоопарка появление птенцов – это настоящий праздник.

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Птенец кудрявого пеликана
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Птенцы кудрявого пеликана
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