В Московском зоопарке празднуют рождение кудрявых пеликанов

Вид находится на грани вымирания

В "Московском зоопарке" у пары самых редких, кудрявых пеликанов родились сразу двое птенцов - крохотных и очаровательных.

Тот, который вылупился первым, уже немного подрос и даже покрылся пухом, взрослую пищу - рыбу - распробовал и уже ест её самостоятельно. Его младший брат пока питается тем, что подготовили родители. Оба птенца часто греются под боком у папы и мамы.

Знаменитые "кудряшки" - волнистые перья - появятся на затылке у молодых птиц только после второй линьки, отмечает "ТВ Центр". Этот вид пеликанов находится на грани исчезновения, поэтому для Московского зоопарка появление птенцов – это настоящий праздник.