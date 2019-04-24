"Я его слышу через день": Дубовицкая об исчезновении Дроботенко

Артист потерялся средь бела дня

Журналистов и поклонников обеспокоило внезапное исчезновение юмориста Сергея Дроботенко. Звезда "Аншлага" якобы давно не выступал и не общался с прессой. "А жив ли он вообще", - задались вопросом фанаты. ТВЦ.RU спешит всех успокоить - юморист жив, здоров и вовсю работает.

Юморист Владимир Винокур только что вернулся с 20-дневных гастролей. Новость об исчезновении коллеги его обескуражила, ведь последний раз он видел Дроботенко не так давно - на съемках последнего выпуска "Аншлага". "30 [апреля] еще раз увижу. Думаю, я бы знал, если бы что-то было не в порядке. Я не люблю говорить, чего не знаю", - сказал Винокур ТВЦ.RU.

Бессменная ведущая "Аншлага" подтвердила, что Сергей Дроботенко продолжает плодотворное сотрудничество с телепередачей. "Никуда он не пропадал. Мало ли что пишут в соцсетях. В соцсетях уже про каждого из нас писали, что мы умерли. Я его слышу через день. Не-не-не! Жив-здоров, все нормально абсолютно", - заверила она ТВЦ.RU.

Тем временем СМИ продолжают нагнетать обстановку. Пишут, что 49-летний Дроботенко "ушел в тень", переживает творческий кризис и чуть ли не оказался без денег из-за падения гонораров и сокращения числа концертов.

Однако известно, что 2 марта юморист выступал в Костроме, 16 апреля дал сольный концерт в Алма-Аты, а осенью у него запланированы выступления в Москве. Так что без дела Сергей Дроботенко не сидит. Что касается финансов, то тут тоже беспокоиться не о чем. По словам артиста, у него есть роскошная квартира в столице, а благодаря заграничным выступлениям и щедрым друзьям он никогда не останется без средств к существованию.