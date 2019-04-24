ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я его слышу через день": Дубовицкая об исчезновении Дроботенко

14:47
  • среда
  • 24 апреля 2019

Артист потерялся средь бела дня

Журналистов и поклонников обеспокоило внезапное исчезновение юмориста Сергея Дроботенко. Звезда "Аншлага" якобы давно не выступал и не общался с прессой. "А жив ли он вообще", - задались вопросом фанаты. ТВЦ.RU спешит всех успокоить - юморист жив, здоров и вовсю работает. 

"Кликушеством люди занимаются": Артур Гаспарян защитил Пугачеву от критиканов
Звезда "Мажора" Павел Чинарев: Два месяца назад я проснулся знаменитым
Как живет Борис Моисеев после инсульта

Юморист Владимир Винокур только что вернулся с 20-дневных гастролей. Новость об исчезновении коллеги его обескуражила, ведь последний раз он видел Дроботенко не так давно - на съемках последнего выпуска "Аншлага". "30 [апреля] еще раз увижу. Думаю, я бы знал, если бы что-то было не в порядке. Я не люблю говорить, чего не знаю", - сказал Винокур ТВЦ.RU. 

Бессменная ведущая "Аншлага" подтвердила, что Сергей Дроботенко продолжает плодотворное сотрудничество с телепередачей. "Никуда он не пропадал. Мало ли что пишут в соцсетях. В соцсетях уже про каждого из нас писали, что мы умерли. Я его слышу через день. Не-не-не! Жив-здоров, все нормально абсолютно", - заверила она ТВЦ.RU. 

Тем временем СМИ продолжают нагнетать обстановку. Пишут, что 49-летний Дроботенко "ушел в тень", переживает творческий кризис и чуть ли не оказался без денег из-за падения гонораров и сокращения числа концертов. 

Однако известно, что 2 марта юморист выступал в Костроме, 16 апреля дал сольный концерт в Алма-Аты, а осенью у него запланированы выступления в Москве. Так что без дела Сергей Дроботенко не сидит. Что касается финансов, то тут тоже беспокоиться не о чем. По словам артиста, у него есть роскошная квартира в столице, а благодаря заграничным выступлениям и щедрым друзьям он никогда не останется без средств к существованию.

Читайте также:
Главное сегодня
Юморист Сергей Дроботенко
Юморист Сергей Дроботенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.