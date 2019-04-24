Как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

В Кремле уже сформулирована тактика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о тактике Владимира Путина при выстраивании отношений с новым руководством Украины.

Путин намерен отталкиваться от конкретных действий и заявлений Владимира Зеленского. На данный момент позиция новоизбранного президента по основополагающим вопросам украинско-российских отношений не ясна, поэтому любые выводы были бы преждевременны, передает ТАСС.

"Нужно просто подождать и послушать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься", - добавил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленского отговаривают от встречи с Путиным один на один. Якобы украинский президент не сможет продавать свою линию в переговорах.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Он набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонент – действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. По неофициальным данным, инаугурацию назначат на 28 мая. Владимир Путин до сих пор не поздравил Зеленского с избранием.