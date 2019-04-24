Как живет вернувшийся с того света актер Янин

Говорить о возвращении к нормальной жизни пока рано

Актер Алексей Янин делает успехи при прохождении реабилитации после инсульта, который подорвал его здоровье в 2015 году. Артисту помогают его жена, родители и неравнодушные люди.

36-летний актер медленно, но верно идет на поправку. Он стал увереннее передвигаться, говорить более четко и постепенно вспоминать события из прошлого. Он может самостоятельно есть и пить.

Впрочем, говорить о возобновлении нормальной жизни пока рано. Возвращение с того света дается Янину непросто. Он по-прежнему нуждается в круглосуточном уходе."Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад", - рассказала "СтарХиту" Дарья Клюшникова, супруга актера.

Рядом с Алексеем Яниным постоянно находятся его родители. Ольга Янина время от времени выкладывает в соцсети фотографии сына. Судя по снимкам, актеру действительно становится лучше, хотя многих поклонников удивляет и даже пугает его внешность, кардинально изменившаяся после искусственной комы и многолетней реабилитации. Это уже не тот красавец, каким он был четыре года назад.

Свой последний день рождения Алексей Янин отметил в кругу родных и друзей из отряда "Надежда". Мама артиста накрыла на стол, а один из участников празднества сыграл для Янина на гитаре. Актеры театра РАМТ, где раньше работал Янин, исполнили два спектакля по случаю его дня рождения.

Отметим, что Дарья Клюшникова воспитывает их общего с Яниным сына. Участница пятого сезона "Фабрики звезд" записывает песни и выпускает видеоклипы. Несколько дней назад она выступила на одной сцене с рэпером Бастой.

Напомним, Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Универ".